Maestra morta nell'incidente sulla Pedemontana usava lo smartphone l'autista del pullman | arrestato

Francesco Pagano incastrato dalle telecamere. La Procura di Como ha disposto oggi gli arresti domiciliari per Francesco Pagano, 60 anni, autista del pullman che il 19 maggio scorso ha tamponato un camion sull'autostrada A36, causando la morte della maestra Domenica Russo, 43 anni, e il ferimento di circa trenta bambini. Secondo le indagini coordinate dai magistrati Massimo Astori e Simone Pizzotti, il tamponamento si è verificato intorno alle 16:24 nei pressi di Lomazzo. Il mezzo trasportava una scolaresca di Cazzago Brabbia (Varese) diretta a casa da una gita al Museo del cavallo giocattolo di Grandate (Como).

Maestra morta sul pullman, l’autista era al telefono al momento dello scontro. La Procura chiede l’arresto - Lomazzo (Como), 17 luglio 2025 –  Per due mesi, la polizia stradale di Busto Arsizio ha lavorato sulla ricostruzione del tragico incidente in cui il 19 maggio era morta Domenica Russo, insegnante di 43 anni di Sesto Calende, che viaggiava su un pullman dopo aver portato i bambini della scuola di Cazzago Brabbia in gita scolastica, finito contro un camion mentre percorrevano l’autostrada nel tratto di Lomazzo.

Lomazzo, incidente tra bus di scolari e camion: maestra morta sul colpo, feriti l’autista e due bambini - Una maestra di 54 anni è morta nell’incidente tra un pullman di scolari in gita e un camion avvenuto lungo la Pedemontana, all’altezza del raccordo con l’autostrada di Lomazzo, in provincia di Como.

Indagato l'autista dello scuolabus dell'incidente dove è morta la maestra Domenica Russo - Il conducente del pullman che ha tamponato un camion lungo l'autostrada Pedemontana a Lomazzo (Como), provocando la morte della maestra di 43 anni, Domenica Russo, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Como.

