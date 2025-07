Il calcio estivo ha le sue regole. Nuovi arrivi, sogni più o meno certificati, pronostici più o meno psichedelici e ritorni che magari hanno un senso oppure neanche quello. A Grosseto, in un’amichevole della Fiorentina B, anche se la lettera B a uno come Dzeko (quanto carisma) veste parecchio stretta, si sono fatti vedere Sottil e Sabiri: il primo per una reazione non proprio ortodossa, il secondo per qualche bel lampo tirato fuori nel finale di partita, cioè nei minuti che Pioli gli ha concesso. Sul primo c’è poco da dire: sognava la maglia del Milan fin da piccolo ma il Milan evidentemente non sognava lui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ma non è detto che alla fine lasci il Viola Park. Sabiri, resta o parte?. L’eterno dilemma del mediano instabile