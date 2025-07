M Il figlio del secolo non avrà una seconda stagione Antonio Scurati è furente | Chiedetevi perché

Nel corso del Giffoni Film Festival, Antonio Scurati, scrittore del romanzo da cui è stata adattata la serie, ha voluto chiarire il proprio malcontento sulla seconda stagione che, a quanto pare, non verrĂ realizzata. Durante il Giffoni Film Festival, Antonio Scurati esprime il proprio sconcerto per la mancata conferma della seconda stagione di M - Il figlio del secolo, acclamata serie Sky tratta dal suo romanzo. Lo scrittore parla di "scelta inspiegabile", mentre da Sky Studios le dichiarazioni precedenti sembravano piĂą ottimiste. Il progetto pare ora sospeso nel limbo. Il silenzio sopra M - Il figlio del secolo: una seconda stagione che non arriverĂ Ospite del Giffoni Film Festival, Antonio Scurati ha tolto ogni illusione a chi sperava di rivedere sugli schermi un nuovo capitolo di M - Il figlio del secolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - M. Il figlio del secolo non avrĂ una seconda stagione, Antonio Scurati è furente: "Chiedetevi perché”

Una serie accolta con entusiasmo dalla critica internazionale, eppure il suo futuro appare incerto. Antonio Scurati, ospite al Giffoni Film Festival, esprime amarezza per l'assenza di una seconda stagione di M - Il figlio del secolo.

La serie M-Il Figlio del secolo è costata 65 milioni di euro. I produttori, tra cui Sky, avrebbero deciso di non girare una seconda stagione (lo dice Antonio Scurati, autore dei libri). All'estero, infatti, la serie non è stata venduta secondo le aspettative.

