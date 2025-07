Lutto a Montecorvino Rovella | bimbo muore dopo incidente in piscina

Non ce l'ha fatta il bimbo di sei anni che due giorni fa aveva avuto un grave incidente in una piscina di una struttura sportiva situata a Campigliano, nel territorio comunale di Giffoni Valle Piana. Mentre i dettagli dell'inchiesta che dovrà fare luce su quanto accaduto sono ancora al vaglio dei carabinieri, il bambino non è sopravvissuto alle cure dei sanitari dopo il ricovero d'urgenza all' ospedale Santobono di di Napoli. A dare la notizia ufficiale della morte un comunicato dell'amministrazione comunale di Montecorvino Rovella. " La comunità di Montecorvino Rovella è profondamente scossa dalla notizia della scomparsa del bambino rimasto vittima nei giorni scorsi di un grave incidente in piscina, a Campigliano.

In questa notizia si parla di: bimbo - incidente - piscina - lutto

