L' uomo ucciso e bruciato a Sesto S Giovanni era cognato di un boss ammazzato nel 2005 a Crotone

Il delitto non sembra legato alla criminalità organizzata ma la vittima, Hayati Aroyo, 62 anni, di origine turche, ucciso la notte tra martedì e mercoledì con decine di coltellate in un appartamento di Sesto San Giovanni a cui poi è stato dato fuoco, secondo alcuni quotidiani milanesi era cognato di Huseyin Sarai, ucciso a Crotone il 31 gennaio 2005 proprio mentre la vittima di Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'uomo ucciso e bruciato a Sesto S. Giovanni era cognato di un boss ammazzato nel 2005 a Crotone

In questa notizia si parla di: ucciso - sesto - giovanni - cognato

Ucciso a casa dell’amico e poi bruciato per coprire il delitto: l’incendio nella palazzina di Sesto - L’allarme in piena notte, le fiamme che divampano e poi la scoperta del cadavere del 60enne di origine turca, accoltellato: si indaga per omicidio

Sesto San Giovanni, ventenne muore nell'incendio di un appartamento: forse ucciso e poi dato alle fiamme. Si indaga per omicidio - Il rogo è scoppiato al piano terra del civico 130. Indaga la polizia: nella casa erano presenti più persone

Ucciso e bruciato a Sesto: il giallo dell’uomo senza nome. Ha aperto la porta al suo assassino - Sesto San Giovanni (Milano), 24 luglio 2025 – Trovato morto, carbonizzato, nella stanza da letto. Sul corpo i segni di ferite da arma da taglio.

Omicidio a Sesto San Giovanni, la vittima è il cognato di un boss turco: era il leader del clan opposto a quello di Baris Boyun; Omicidio di Sesto San Giovanni: la vittima sarebbe Hayati Hayim Aroyo, cognato di un boss della criminalità turca; L'uomo ucciso e bruciato era cognato di boss ammazzato nel 2005.

L'uomo ucciso e bruciato era cognato di boss ammazzato nel 2005 - Il delitto non sembra legato alla criminalità organizzata ma la vittima, Hayati Aroyo, 62 anni, di origine turche, ucciso la notte tra martedì e mercoledì con decine di coltellate in un appartamento d ... msn.com scrive

Omicidio di Sesto San Giovanni: la vittima sarebbe Hayati Hayim Aroyo, cognato di un boss della criminalità turca - Sarebbe Hayati Hayim Aroyo il 62enne trovato morto e semicarbonizzato mercoledì mattina in un appartamento di Sesto San Giovanni (Milano) ... Lo riporta fanpage.it