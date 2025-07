L’universo visivo di Jane Austen

BATH (Inghilterra) Un viaggio affascinante nell'universo visivo di Jane Austen è al centro della mostra "Illustrating Austen", in programma dall'11 settembre all'11 gennaio 2026 a The Holburne Museum di Bath, nell'Inghilterra del sud-ovest. Per la prima volta l'esposizione riunisce oltre 150 anni di illustrazioni dei romanzi della celebre autrice inglese, dai disegni ottocenteschi fino alle moderne edizioni illustrate da Coralie Bickford-Smith per la casa editrice britannica Penguin. La mostra è uno degli eventi del 2025 che celebrano il 250º anniversario della nascita dell'autrice di Orgoglio e pregiudizio (16 dicembre 1775).

