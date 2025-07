L' università di Palermo e gli scavi a Mozia | rinvenuta una statua greca in marmo raffigurante una figura femminile

Durante la campagna di scavo condotta dall’Università degli Studi di Palermo sull’isola di San Pantaleo nota come Mozia, nella laguna dello Stagnone di Marsala, è stata rinvenuta una statua greca in marmo raffigurante una figura femminile in posa incedente, databile al periodo tardo-arcaico (fine. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dal cuore di Mozia riemerge una figura senza volto, ma colma di storia. Una statua femminile greca, priva di testa e torso, è stata scoperta dagli archeologi dell’Università di Palermo sull’isola di Mozia. Leggi la notizia Vai su X

Una statua in marmo risalente al V secolo a.C. è stata scoperta sull’isola di Mozia, oggi San Pantaleo, nella laguna dello Stagnone di Marsala. Il ritrovamento è avvenuto nell’Area K, antica zona di produzione ceramica, durante gli scavi condotti dall’Università Vai su Facebook

