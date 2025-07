L’ultimo giorno di Gaza | domenica sera le campane del palazzo del Governatore suoneranno per 2 minuti

La Giunta Comunale di Parma ha deliberato l’adesione all’iniziativa nazionale “L’ultimo giorno di Gaza”, un momento simbolico promosso per richiamare l’attenzione sull’emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza. Domenica 27 luglio, alle ore 22, in segno di partecipazione e vicinanza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Ultimo giorno di Gaza, cos'è l'iniziativa social in sostegno del popolo palestinese

"L’Ultimo Giorno di Gaza", sit-in e performance in piazza San Giorgio - Venerdì 9 maggio, ore 18,30, le strade di Reggio Calabria saranno attraversate da un’azione collettiva di protesta e testimonianza intitolata "L’Ultimo Giorno di Gaza", in adesione all’iniziativa nazionale omonima; un sit-in/performance ispirato anche alle manifestazioni creative nel mondo contro.

Massacro a Gaza, piĂą di cento morti in un solo giorno - Israele si sta abbattendo su Gaza con una violenza che non lascia scampo, seminando morte e dolore, in un bagno di sangue che non basterĂ il tempo ad asciugare.

Gaza muore di fame. Non restiamo in silenzio. Il nostro Vescovo, padre Franco Moscone, insieme a Pax Christi, invita ad aderire all’iniziativa “L’ultimo giorno di Gaza”, per rompere il silenzio sul genocidio in corso. ? Domenica 27 luglio alle ore 22: facciam Vai su Facebook

Trump: «Da Israele ok a tregua di 60 giorni a Gaza, spero che Hamas accetti le condizioni» Vai su X

L'ultimo giorno di Gaza": domenica sera le campane del palazzo del Governatore suoneranno per 2 minuti

“Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio”: domenica le piazze brianzole faranno rumore - Campane, fischietti e pentole, per rompere il muro di silenzio domenica sera nelle piazze di Monza, Desio e Lissone che aderiscono all'appello di "Ultimo giorno di Gaza”. Riporta mbnews.it

Anche Besozzo domenica sera fa “rumore” contro il silenzio su Gaza - Domenica 27 luglio alle 22, davanti al Faro di Besozzo, un’iniziativa pubblica aderente alla mobilitazione “L’ultimo giorno di Gaza. Secondo varesenews.it