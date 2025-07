Centocinquanta milioni di fondi pubblici per ristrutturare lo stadio della sua città, Salerno. Vincenzo De Luca non finisce mai di stupire e annuncia un finanziamento record. Che rischia di aprire polemiche ben fuori dalla Campania, dove la questione stadi è sempre attuale. Le parole di De Luca. “ La Regione Campania è la Regione d’Italia che investe di più nello sport. Lo abbiamo fatto a cominciare dalle Universiadi, dalla ristrutturazione di decine e decine di impianti sportivi. E lo facciamo con grandi investimenti che hanno riguardato lo Stadio Maradona, lo stadio Collana a Napoli, dove partiremo a brevissimo con la gara per la ristrutturazione, e poi con lo Stadio Arechi e lo stadio Volpe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ultima trovata “sprecona” di De Luca, 150 milioni per il nuovo stadio di Salerno e scippa gli europei a Napoli