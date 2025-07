L’Udinese pesca in Serie C | preso Nunziante dal Benevento Viene considerato il nuovo Donnarumma

2025-07-26 15:01:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Matteo Occhiuto 26 lug 2025, 17:01 Ultimi aggiornamenti: 26 lug 2025, 17:01 I friulani guardano anche al futuro: dai campani arriva il giovane talento classe 2007. L’Udinese guarda, come spesso ha fatto nella sua storia, in prospettiva. Il club friulano è pronto a prelevare il portiere Alessandro Nunziante. I l giovanissimo classe 2007, da molti etichettato come “nuovo Donnarumma” è reduce da una stagione da protagonista col Benevento in Serie C. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse dei bianconeri che hanno messo sul piatto 1,5 milioni di euro piĂą il 10% della futura rivendita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

