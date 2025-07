Lucumì Juventus sul difensore colombiano ci sono anche due club de La Liga! La risposta del Bologna è chiara | può andare via per quella cifra Tutti i dettagli

Lucumì Juventus, serve quell’investimento per strappare il giocatore al Bologna! Cosa filtra in merito al futuro del colombiano che già fatto questo. Jhon Lucumì è diventato uno degli obiettivi principali del calciomercato Juventus per rinforzare il proprio reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il difensore del Bologna ha attirato l’interesse di due club spagnoli, ma è la Juventus a essere in prima linea per acquisire il talento colombiano. Il Bologna, che ha dimostrato di voler trattenere Lucumì nella sua rosa, ha fissato il prezzo per il suo cartellino tra i 28 e i 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucumì Juventus, sul difensore colombiano ci sono anche due club de La Liga! La risposta del Bologna è chiara: può andare via per quella cifra. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: juventus - lucumì - colombiano - bologna

La Juventus mette gli occhi su Lucumí: difesa nel mirino, si muove il mercato - La Juventus guarda avanti. E lo fa con un occhio puntato al reparto che, nell’ultima stagione, ha mostrato segnali alterni: la difesa.

Lucumi Juventus, occhi puntati sul centrale del Bologna. Non tramonta questa idea per la difesa bianconera: le ultime - di Redazione JuventusNews24 Lucumi Juventus, occhi puntati sul centrale del Bologna. Non tramonta questa idea per la difesa bianconera: le ultime sul futuro del giocatore.

Juventus, riflessioni sulla difesa: si scalda la pista Laporte, sfida alla Roma per Lucumi - Tra attacco e difesa, la Juventus dovrà portarsi a casa diversi innesti per far sì che la squadra di Igor Tudor diventi realmente competitiva per la prossima stagione.

Frenata per Rios, pressing su El Aynaoui Il Messaggero (D.Aloisi) Salutato Paredes, Gasperini ha chiesto un rinforzo a centrocampo: la corsa è tra Rios e Al Aynaoui. Il colombiano resta il favorito ma il Palmeiras chiede più dei 30 milioni (bonus inclusi) offerti Vai su Facebook