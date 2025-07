Lucumi il Sunderland alza a 22 milioni l’offerta Leysen e Diogo Leite in pole come sostituti

Il Sunderland rilancia, il Bologna alza la posta e Jhon Lucumi riflette. Il club inglese vuole il centrale rossoblù a tutti i costi. L’ex uomo mercato della Roma prosegue il pressing e a Casteldebole è arrivata una nuova proposta, dopo quella respinta da 20 milioni. Il Sunderland è ormai arrivato a 22 più 3 di bonus, ma la dirigenza rossoblù non cede. C’era una clausola da 28 milioni, per il colombiano, scaduta il 10 luglio, e per ora la richiesta rossoblù resta quella: 28 milioni, seppur con pagamenti dilazionati e non cash, come avrebbe imposto la clausola. Il Bologna alza la posta anche perché John Lucumi non ha ancora sciolto le riserve, nonostante una proposta contrattuale sul tavolo per lui da 2,5-3 milioni tra fissi e bonus per 5 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lucumi, il Sunderland alza a 22 milioni l’offerta. Leysen e Diogo Leite in pole come sostituti

Le Fée trascina il Sunderland contro il Coventry: la Roma spera in un tesoretto da 24 milioni - Il futuro economico della Roma passa anche dai campi della Championship inglese, dove Enzo Le Fée – ceduto al Sunderland a gennaio con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato – potrebbe fruttare ai giallorossi fino a 24 milioni di euro.

Sheffield-Sunderland, Roma con la sciarpa dei Black Cats: ballano 40 milioni! - La Roma tifa Sunderland, senza troppa poesia: oggi c’è in gioco un pezzo del futuro. Due nomi, un incastro perfetto, e una finale da guardare con il fiato sospeso Sheffield-Sunderland, Roma con la sciarpa dei Black Cats: ballano 40 milioni! (Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.

Roma, scatta l'obbligo di riscatto del Sunderland per Le Fée: ai giallorossi un complessivo di 24 milioni - Enzo Le Fèe non tornerà alla Roma: è scattato l`obbligo di riscatto da parte del Sunderland per via della promozione in Premier League, ottenuta.

