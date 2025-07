Lucio Corsi a San Giovanni Teatino | sosta in trattoria tra sapori autentici e clima di amicizia

Sorpresa a San Giovanni Teatino dove nei giorni scorsi il cantautore Lucio Corsi ha fatto tappa per una pausa e momento conviviale insieme alla sua band. L'artista, arrivato secondo all'ultimo festival di Sanremo, reduce dalla partecipazione internazionale all'Eurovision, quest'estate è in tour. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Lucio Corsi a San Giovanni Teatino: la sosta in trattoria tra sapori autentici e clima di amicizia.

