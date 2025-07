Luciano Darderi danza sotto la pioggia! A Umag vince il secondo torneo consecutivo e si infortuna dopo l’esultanza!

Ad una settimana dal successo di Bastad, in Svezia, Luciano Darderi concede il bis e si regala il terzo titolo in stagione, il quarto in carriera: in una finale ritardata e brevemente interrotta per due volte dalla pioggia, l’azzurro si impone nei Croatia Open 2025 di tennis, disputati ad Umago, sulla terra battuta outdoor. Il numero 2 del seeding supera nell’atto conclusivo del torneo di categoria ATP 250 lo spagnolo Carlos Taberner, sconfitto con un duplice 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco, ma poi si infortuna dopo la conclusione del match. Nel primo set i servizi dominano a lungo, poi nel sesto gioco Darderi è bravo a concretizzare l’unica palla break di tutta la frazione: l’azzurro scappa sul 4-2, appena prima che la pioggia costringesse i giocatori ad un primo breve stop. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi danza sotto la pioggia! A Umag vince il secondo torneo consecutivo e si infortuna dopo l’esultanza!

In questa notizia si parla di: luciano - darderi - pioggia - torneo

Luciano Darderi, sera romana vincente contro Bu: avanza agli Internazionali d’Italia - 7-6(4) 6-3: questo il punteggio con il quale Luciano Darderi batte il cinese Yunchaokete Bu, si prende le chiavi del Foro Italico di Roma e le chiude, almeno per questa notte.

ATP Amburgo 2025: buon esordio per Luciano Darderi in Germania - Esordio vincente per Luciano Darderi all’ATP 500 di Amburgo, cominciato con anticipo per quanto riguarda un blocco di due match.

Luciano Darderi vince in lotta contro Nakashima e va ai quarti ad Amburgo - Luciano Darderi, dopo quello che è un match molto più tirato del punteggio, supera al termine di due ore e 47 minuti l’americano Brandon Nakashima nel secondo turno dell’ATP 500 di Amburgo.

Luciano Darderi danza sotto la pioggia! A Umag vince il secondo torneo consecutivo e si infortuna dopo l’esultanza!; Darderi-Taberner diretta Atp Umago: l'itaiano trionfa in finale con un doppio 6-3; LIVE Darderi-Taberner, ATP Umago 2025 in DIRETTA: allerta meteo in Croazia.

Darderi vince l'Atp di Umago: battuto Taberner in due set (6-3, 6-3), diventa l'italiano più titolato nel 2025 - Luciano Darderi trionfa anche l'Atp 250 di Umago in Croazia, il secondo torneo di fila dopo Bastad e il terzo nel 2025. Scrive ilmessaggero.it

Atp Umago - La pioggia non ferma Luciano Darderi: 3° titolo stagionale sulla terra - argentino, che ha battuto in finale lo spagnolo Taberner ... Come scrive tennisworlditalia.com