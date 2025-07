L’sms è una truffa | Ha le credenziali bloccate segua il link per sbloccarle Spariti 15mila euro dal conto

ANCONA - Prima il messaggio sul cellulare poi anche la telefonata di un uomo che si è spacciato per un dipendete della sua banca. “C’è stato un disservizio, l’accesso al suo conto è stato limitato, per sbloccarlo deve seguire una procedura”. Così in pochi minuti un 38enne di Angera, in Lombardia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it