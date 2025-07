Loyal Wingman e laser anti-drone Così pechino accellera sull’unmanned warfare

Negli scorsi giorni Pechino ha messo in luce le sue avanzate capacitĂ unmanned nell’ambito militare. Secondo quanto riportato dai media cinesi, in Mongolia interna ha avuto luogo un’esercitazione in cui droni e sistemi anti-drone hanno avuto un ruolo primario. Nel corso di queste manovre, organizzate dal colosso statale Norinco (China North Industries Group Corporation), sono stati simulati “l’occupazione e il controllo di posizioni critiche di confine” secondo un approccio “futuristico” suddiviso in sei fasi: ricognizione, pianificazione con intelligenza artificiale, infiltrazione, attacco aereo, eliminazione e negazione d’accesso. 🔗 Leggi su Formiche.net

