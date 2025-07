Lorenzo Spolverato si espone sui presunti flirt | La mia unica frequentazione

Lorenzo Spolverato continua con successo la carriera dopo il Grande Fratello: l'ex gieffino smentisce i rumors sui flirt. Dopo settimane di visibilità , confronti accesi e momenti di vulnerabilità sotto le telecamere, Lorenzo Spolverato  è uscito dalla Casa del Grande Fratello  lasciando dietro di sé un misto di fascino, polemiche e interrogativi. Ma è proprio fuori, lontano dal confessionale e dai riflettori 24 ore su 24, che inizia la parte più vera della sua storia. Leggi anche Antonella Fiordelisi arriva al cuore dei fan: tra emozioni e rivelazioni L'ex gieffino rompe il silenzio. Nelle ultime ore Lorenzo sul suo canale Instagram ha rotto il silenzio sui presunti rumors sui suoi flirt.

Grande Fratello, Greta Rossetti rompe il silenzio sulla crisi con Sergio D'Ottavi e il terzo incomodo Lorenzo Spolverato - Greta Rossetti, dopo i rumors di ieri, ha deciso di fare chiarezza sui social. "Non mettete in mezzo terze persone che non c'entrano e con cui ci sono rapporti di amicizia normali" ha chiarato l'ex tentatrice parlando di Lorenzo Spolverato con cui pare sia stata avvistata a cena e che fosse uno dei motivi di una crisi con Sergio D'Ottavi.

Lorenzo Spolverato e Michael: un‘iniziativa solidale per una buona causa - Lorenzo Spolverato e Michael Castorini organizzano un brunch solidale con i fan: gusto e cuore per una buona causa.

