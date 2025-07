Lorenzo Bonicelli ha un edema esteso sul midollo Le parole del Console e le condizioni dell’azzurro

L’attesa e la speranza continuano ad intrecciarsi nella vicenda che ha coinvolto Lorenzo Bonicelli, i l 23enne ginnasta della nazionale italiana che è caduto malamente durante la sua gara agli anelli alle Universiadi di Essen. L’azzurro è giĂ stato operato nella giornata di mercoledì alle vertebre cervicali e nel susseguirsi delle ore è arrivata la prima notizia che non è in pericolo di vita. Bonicelli è comunque ancora in ospedale in Germania e con lui ci sono la famiglia, l’allenatore della Ghislazioni Gal di Lecco, la societĂ dell’azzurro ed anche i suoi compagni di squadra. C’è quasi l’assoluto silenzio sulle condizioni di Lorenzo, anche perchè dovrĂ affrontare ulteriori esami. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Bonicelli ha un edema esteso sul midollo. Le parole del Console e le condizioni dell’azzurro

