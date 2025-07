Lorenzo Bonicelli fiato sospeso dopo la caduta agli anelli | Cosa è cruciale ora Come sta

Lorenzo Bonicelli, il giovane ginnasta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica, sta affrontando il momento più difficile della sua vita. Il 23enne di Lecco è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle vertebre cervicali giovedì scorso, dopo un grave infortunio subito durante la competizione delle Universiadi Estive. Attualmente, Bonicelli si trova in terapia intensiva al Policlinico universitario di Essen, in Germania, dove è stato tenuto in coma farmacologico per stabilizzarlo. Le prime risposte positive dopo l’intervento. Venerdì mattina, i medici hanno provato a svegliare Lorenzo per un breve periodo, durante il quale è riuscito a rispondere alle sollecitazioni degli arti superiori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lorenzo Bonicelli, fiato sospeso dopo la caduta agli anelli: “Cosa è cruciale ora”. Come sta

Lorenzo Bonicelli è caduto sul collo durante l'esercizio agli anelli ed è stato operato alle vertebre cervicali.

Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l'azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti.

Sono ore di grandissima apprensione per le condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne di Abbadia Lariana rimasto vittima di un grave infortunio alle Universiadi in corso di svolgimento a Essen, Germania.

