Lorenzo Bonicelli esce dal coma farmacologico | non è in pericolo di vita

Lorenzo Bonicelli, 23 anni, continua a lottare dopo la terribile caduta di mercoledì scorso durante la prova agli anelli alle Universiadi estive. La notizia più importante è che il giovane ginnasta azzurro non è in pericolo di vita. Il ragazzo è stato risvegliato oggi dal coma farmacologico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lorenzo Bonicelli esce dal coma farmacologico: non è in pericolo di vita

Cos’è successo a Lorenzo Bonicelli? È in coma: bruttissimo infortunio alle Universiadi - AGGIORNAMENTO 25 LUGLIO. Lorenzo Bonicelli è caduto sul collo durante l’esercizio agli anelli ed è stat o operato alle vertebre cervicali.

Lorenzo Bonicelli in coma dopo caduta agli anelli alle Universiadi di Essen - Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti.

Cade dagli anelli: ansia per Lorenzo Bonicelli, operato alle vertebre cervicali - Sono ore di grandissima apprensione per le condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne di Abbadia Lariana rimasto vittima di un grave infortunio alle Universiadi in corso di svolgimento a Essen, Germania.

#Sport | Paura per Lorenzo Bonicelli: grave infortunio agli anelli, è in coma farmacologico

Lorenzo Bonicelli, 23 anni, è in coma farmacologico. L'Italia si ferma. Un salto, un volo sbagliato agli anelli. Poi il silenzio, la corsa in ospedale, l'operazione d'urgenza. Lorenzo Bonicelli, giovane promessa della ginnastica azzurra, è in coma farmacologico

Lorenzo Bonicelli cade nella prova agli anelli alle Universiadi: operato al collo, è in coma; Operato Lorenzo Bonicelli, non sarebbe in pericolo di vita; Dramma Lorenzo Bonicelli: cade dagli anelli alle Universiadi, operato al collo è in coma farmacologico.

Federginnastica: Bonicelli risvegliato dal coma farmacologico, l'atleta è stazionario - Ieri sera la famiglia e i compagni di squadra gli hanno fatto visita in ospedale a Essen (Germania), dove stava d ...

Lorenzo Bonicelli è uscito dal coma farmacologico: "Condizioni stazionarie" - Operato al collo dopo la caduta durante l'esercizio agli anelli alle Universiadi di Essen, ha dato segnali positivi al risveglio ...