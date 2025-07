Lorenzo Bonicelli | dopo l' operazione condizioni stazionarie non è in pericolo di vita

Come sta Lorenzo Bonicelli? È la domanda che in queste ore ci si pone non solo ad Abbadia, dove il 23enne ginnasta è nato e cresciuto, ma in tutta Italia, da giovedì con il fiato sospeso per conoscere le sue condizioni a seguito del bruttissimo infortunio occorso durante le Universiadi a Essen. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Cos’è successo a Lorenzo Bonicelli? È in coma: bruttissimo infortunio alle Universiadi - AGGIORNAMENTO 25 LUGLIO. Lorenzo Bonicelli è caduto sul collo durante l’esercizio agli anelli ed è stat o operato alle vertebre cervicali.

Lorenzo Bonicelli in coma dopo caduta agli anelli alle Universiadi di Essen - Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti.

Cade dagli anelli: ansia per Lorenzo Bonicelli, operato alle vertebre cervicali - Sono ore di grandissima apprensione per le condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne di Abbadia Lariana rimasto vittima di un grave infortunio alle Universiadi in corso di svolgimento a Essen, Germania.

Lorenzo Bonicelli precipita durante l'esercizio agli anelli: è in coma farmacologico dopo l'operazione

Lorenzo Bonicelli, 23 anni, è in coma farmacologico. L'Italia si ferma. Un salto, un volo sbagliato agli anelli. Poi il silenzio, la corsa in ospedale, l'operazione d'urgenza. Lorenzo Bonicelli, giovane promessa della ginnastica azzurra, è in coma farmacologico

Lorenzo Bonicelli: dopo l'operazione condizioni stazionarie, non è in pericolo di vita - Nel frattempo è stato raggiunto in Germania da familiari, compagni di squadra e dal presidente della Ghislanzoni ... Lo riporta leccotoday.it

Lorenzo Bonicelli di nuovo in coma: l’edema al midollo allunga l’attesa - Le condizioni di Lorenzo Bonicelli, il ginnasta azzurro di 23 anni vittima di un grave infortunio durante le Universiadi di Essen , restano critiche. Da informazione.it