Lookman Pedullà smentisce | Inter no offerta da 45 milioni! La situazione

Le tempistiche per Ademola Lookman sono ormai chiare e la prossima settimana sarà decisiva per capire il futuro del calciatore. L'Inter farà le sue mosse, Alfredo Pedullà smentisce l'ultima offerta. TRATTATIVA – Ademola Lookman vuole solo l' Inter e lo ha chiarito a più riprese nelle trattative tra il club nerazzurro e l' Atalanta. Tutto è iniziato dagli agenti del calciatore, che hanno proposto l'assistito all'Inter paventando la promessa dei bergamaschi di cederlo per appena 40 milioni di euro. In realtà l'Atalanta ha subito chiarito che quell'offerta l'avrebbe accettata da club esteri, ma non da quelli italiani come l'Inter.

