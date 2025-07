Lookman l’Inter rilancia! Offerta pronta e attesa finita | ecco quando – CdS

L’attesa è finalmente finita, o quasi: l’Inter sta per rilanciare la sua offerta per Ademola Lookman. L’Atalanta è pronta ad ascoltare la nuova proposta: ecco quando. NUOVO STEP – Mancava il sì definitivo di Oaktree, che adesso invece sembra essere arrivato. L’Inter ha avuto il benestare del fondo californiano per l’aumento dell’offerto ad Ademola Lookman. Quei 40 milioni di euro proposti una settimana fa presto potranno diventare 42 di parte fissa, piĂą 3 di bonus, per arrivare a un totale di 45 milioni di euro. L’Atalanta, quindi, si prepara a ricevere la nuova offerta del club nerazzurro, che dovrebbe arrivare la prossima settimana. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman, l’Inter rilancia! Offerta pronta e attesa finita: ecco quando – CdS

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

L'Inter rilancia per Lookman, tutto sull'attaccante: la nuova offerta per convincere l'Atalanta e il piano sul mercato tra Leoni e De Winter - L'attaccante nigeriano è il grande obiettivo nerazzurro di questa sessione di mercato. Lo riporta msn.com

Lookman, Inter pronta al rilancio! Presto nuova offerta. Oaktree finanzia il colpo - L’Inter si prepara al rilancio decisivo per provare a chiudere una delle trattative più calde di questa sessione estiva di calciomercato. Si legge su inter-news.it