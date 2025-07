Lookman Inter solo una squadra nella testa! L’attaccante nigeriano ha rifiutato due big per trasferirsi a Milano

Lookman Inter, il giocatore vuole solo la squadra di Chiuvu! Rifiutate le offerte di questi due big club per trasferirsi a Milano. Ademola Lookman, obiettivo principale di mercato per l’ Inter, ha preso una decisione chiara sul suo futuro: il nigeriano ha rifiutato le proposte di Atletico Madrid e Napoli, confermando così la sua volontĂ di trasferirsi a Milano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lookman ha rispedito al mittente gli interessamenti dei due club, nonostante entrambe le offerte fossero allettanti. Il giocatore ha infatti scelto di puntare sull’ Inter e sul progetto di Cristian Chivu, rifiutando di prendere in considerazione altre soluzioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, solo una squadra nella testa! L’attaccante nigeriano ha rifiutato due big per trasferirsi a Milano

In questa notizia si parla di: inter - lookman - squadra - nigeriano

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

- Come finirà la trattativa tra Inter e Atalanta è ancora da capire, ma vi chiediamo, fino a che cifra vi spingereste per prendere l'attaccante nigeriano? #Inter #Lookman #Atalanta Vai su X

? Già domani ci saranno altri contatti telefonici tra Atalanta e Inter, ma ancora più importante sarà la call tra l’entourage di Lookman e il club orobico. Il nigeriano spinge per la cessione, con l’Inter pronta ad alzare l’offerta. - Onorio Ferraro, Inter-News Vai su Facebook

Inter-Atalanta, braccio di ferro per Lookman: contatto tra i club. E lui è pronto allo strappo; Perché l’Inter è in vantaggio sul Napoli per ingaggiare Lookman: ha fatto una promessa; L'Inter sogna in grande: perché Lookman è l'acquisto giusto per Chivu.

Sacchi: “Lookman alzerebbe le chance scudetto dell’Inter” - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Scrive calcioatalanta.it

Lookman Inter, arriva la svolta! I nerazzurri aumentano l’offerta per l’attaccante dell’Atalanta. Le ultime - Le ultimissime di mercato L’Inter ha intensificato i contatti con l’Atalanta per portare a Milano l’atta ... Segnala calcionews24.com