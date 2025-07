Lookman Inter si prosegue! 45 milioni per il colpo decisivo Oaktree ha detto sì al rilancio per l’attaccante dell’Atalanta

Inter pronta al rilancio per Lookman, nuova offerta a 45 milioni: dettagli e aspettative sulla trattativa secondo il Corriere dello Sport. L’Inter è pronta a fare la sua mossa decisiva per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta. Come riportato dal Corriere dello Sport sul proprio quotidiano, nella giornata odierna, la prossima settimana il club nerazzurro presenterĂ una nuova offerta a 45 milioni di euro per l’esterno nigeriano, suddivisi in 42 milioni come parte fissa e 3 milioni legati a bonus. Un cambiamento significativo rispetto alla proposta iniziale di 40 milioni, che non aveva convinto l’Atalanta, determinata a non scendere dalla sua richiesta di 50 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

