. Le ultime di Sky Sport. La trattativa tra l’ Inter e l’ Atalanta per l’acquisto di Ademola Lookman sembra essere arrivata a un momento decisivo, ma come riportato da Sky Sport, al momento è in stand-by per il weekend. La pausa temporanea non è vista come una chiusura definitiva, ma come una semplice sospensione della trattativa. L’ Inter è infatti pronta ad alzare la propria offerta, ma l’incontro decisivo tra le due societĂ avverrĂ solo all’inizio della prossima settimana. Finora, l’ Inter ha proposto 40 milioni di euro per l’attaccante nigeriano, ma l’ Atalanta ha respinto questa offerta, chiedendo 50 milioni per il giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lookman Inter, pronto il rilancio ma slitta la chiusura! Trattativa in Stand-by fino alla prossima settimana