Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. La trattativa per il trasferimento di Ademola Lookman all’ Inter sta per entrare nella fase decisiva, ma il mercato non manca mai di riservare sorprese. Come riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, l’attaccante nigeriano è fermissimo sulla sua decisione di voler vestire la maglia nerazzurra. Lookman ha scelto di sposare il progetto dell’Inter e ha dato la sua parola a Giuseppe Marotta, un impegno che intende mantenere con determinazione, nonostante le voci e le offerte che sono arrivate da altri club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, ora l’Atletico Madrid può affondare: i nerazzurri si affidano a questa speranza