Lookman Inter, giorni decisivi per il rilancio dell’offerta dei meneghini all’Atalanta per l’attaccante nigeriano! Ecco il focus di Tuttosport. L’ Inter è pronta a fare il rilancio decisivo per Ademola Lookman, dopo aver visto respinta la prima offerta di 40 milioni da parte dell’ Atalanta, che ha fissato la propria richiesta a 50 milioni. Come riportato da Tuttosport, l’Inter alzerĂ la posta a 45 milioni, con 42 milioni come parte fissa e 3 milioni legati a bonus. La formula dell’operazione cambierĂ anche, passando dal prestito con obbligo di riscatto, che aveva infastidito l’Atalanta, a un acquisto a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, giorni decisivi per il rilancio dell’offerta dei meneghini! Il focus di Tuttosport

