Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’affare che potrebbe portare Ademola Lookman all’ Inter è entrato in una fase di calma apparente, con i due club attualmente fermi sulle proprie posizioni. La trattativa, che sembrava avviata, ha visto un rallentamento nelle ultime ore, con Inter e Atalanta che non sembrano intenzionate a cedere facilmente. Come riportato anche nell’edizione online del Corriere della Sera, al momento non ci sono stati nuovi contatti tra le due societĂ , ma è evidente che entrambe stanno preparando il terreno per un rilancio, con l’Inter che si prepara a tornare in pressing. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, fissato il nuovo incontro con l’Atalanta: Ausilio pronto a questa mossa