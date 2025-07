Lookman Inter agenti a lavoro per abbassare le richieste | giorni decisivi cosa può succedere

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. La trattativa tra Inter e Atalanta per il trasferimento di Ademola Lookman sembra vivere un’apparente fase di stallo, in attesa di un rilancio previsto giĂ per la prossima settimana. Come riportato da SportMediaset, le due societĂ continuano a lavorare per trovare un accordo, con entrambe le parti impegnate a limare le distanze che al momento separano le rispettive richieste e offerte. Lookman, attaccante nigeriano classe 1997, ha avuto una stagione impressionante con l’Atalanta, segnando 13 gol e dimostrando una grande adattabilitĂ al gioco di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, agenti a lavoro per abbassare le richieste: giorni decisivi, cosa può succedere

