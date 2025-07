L’ONU ha ancora senso di esistere? Sì oggi più che mai

Era il 24 ottobre del 1945 quando, a San Francisco, veniva ufficialmente sancita la nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), figlia diretta dell'orrore della Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati membri fondatori – con in testa gli Stati Uniti – decisero di firmare una carta che avrebbe avuto un obiettivo tanto ambizioso quanto necessario: bandire la

"Pazzi e le incoerenze della storia. Così narrava il senso di esistere" - Giulio Ferroni, critico e storico della letteratura, ha da poco tenuto una lectio magistralis dedicata a Roberto Pazzi, incontro che si è posto come prima parte di un doppio omaggio, a cui oggi seguirà un secondo tributo, alle 16, in Biblioteca ariostea.

Crosetto: La Nato non ha più senso di esistere, mondo è cambiato e Atlantico non è più il suo centro - (Agenzia Vista) Padova, 20 giugno 2025 “Da due anni spiego alla Nato che la Nato non ha più ragione di esistere, perchè una volta il centro del mondo era l'Oceano Atlantico, ora il centro del mondo è il mondo.