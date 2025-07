Lontan da te non si può star | parte la campagna abbonamenti del Ravenna

“Lontan da te non si può star”, parte da questo claim la campagna abbonamenti del Ravenna Fc, fresco di ripescaggio in Serie C, dove debutterĂ in agosto nel girone B. Con lo spirito reso immortale dalle note di Secondo Casadei, prende ufficialmente il via lunedì 28 luglio alle ore 14 la campagna. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: campagna - lontan - star - abbonamenti

Preparatevi a un'estate da sogno! Siamo entusiasti di annunciarvi il lancio di Star Walks: passeggiate guidate sotto le stelle! Martedì 1° luglio ? Dalle 20:00 alle 23:00 Dove: Palazzo Re Enzo, Bologna Potrete vivere un'esperienza indimenticabile: gli a Vai su Facebook

“Lontan da te non si può star”: parte la campagna abbonamenti del Ravenna; “Lontan da te non si può star”: parte la campagna abbonamenti del Ravenna; Star Wars e Coca-Cola insieme per un’esclusiva campagna estiva.

“Lontan da te non si può star”: parte la campagna abbonamenti del Ravenna - Il club giallorosso dà il via alla campagna abbonamenti per la prossima stagione. Da ravennatoday.it

Serie A, Classifica abbonamenti 25/26: ecco la posizione del Lecce - Una campagna attesa da tempo dai tifosi, intitolata “ Solamente tu ”, che però ha preso il via con un leggero ... Scrive pianetalecce.it