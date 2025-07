Di questo passo, Fratelli d’Italia e Forza Italia faranno venire un esaurimento al presidente lombardo Attilio Fontana. In due giorni, gli alleati hanno infilato tre pugnalate sulla schiena del governatore, visibilmente infastidito come racconta chiunque ci abbia parlato. Colpa delle trattative sul Bilancio, della campagna acquisti di FI e di un ordine del giorno sull’urbanistica. L’episodio piĂą grave risale a giovedì. Il contesto è la maratona per approvare in Consiglio regionale della Lombardia l’assestamento di Bilancio. Come sempre in questi casi, a un certo punto la giunta tratta con l’opposizione per un tot di milioni che viene dirottato su progetti presentati, appunto, dai partiti di minoranza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lombardia, le “pugnalate” di Forza Italia e Fdi spingono il governatore Fontana sull’orlo di una crisi di nervi