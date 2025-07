Lomazzo maestra morta nell’incidente sulla Pedemontana | arresti domiciliari per l’autista

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nella galleria di Lomazzo: la maestra Domenica Russo muore nello schianto. È stato posto agli arresti domiciliari F.P., 60 anni, autista del pullman coinvolto nel tragico incidente avvenuto il 19 maggio scorso sulla Pedemontana, all’altezza della galleria di Lomazzo (Como). A bordo del mezzo viaggiavano alunni e insegnanti della scuola primaria di Cazzago Brabbia (Varese). Nell’impatto tra l’autobus e un tir ha perso la vita Domenica Russo, 43 anni, insegnante della scuola. L’ ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal Gip del Tribunale di Como ed eseguita dalla Polizia Stradale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lomazzo, maestra morta nell’incidente sulla Pedemontana: arresti domiciliari per l’autista

