Lomazzo (Como), 26 luglio 2025 – La Procura della Repubblica di Como ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e di commercio di medicinali senza autorizzazione, Alberto Monti, ex vicesindaco del Comune di Lomazzo (Como) nella giunta di centrosinistra che governò il paese tra il 2014 e il 2019. Monti, 43 anni, sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti nel corso di un controllo stradale effettuato da una pattuglia della Guardia di finanza. In auto le fiamme gialle hanno rinvenuto e sequestrato sostanze psicoattive quali popper, mefedrone, Mdpv, e hanno poi esteso la perquisizione anche al domicilio dell'ex vicesindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lomazzo, l’ex vicesindaco indagato per spaccio: sequestrati droga e farmaci