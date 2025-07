L’olandese bissa l’impresa dei Pirenei Milan guadagna terreno nella classifica a punti Tour Arensman espugna le Alpi

Per quanto sembri paradossale, l’ultima gita in montagna del Tour sorride a Jonathan Milan: nella corsa alla maglia verde, il gigante friulano raccoglie qualche punto in piĂą del suo principale ostacolo, nientemeno che Pogacar. Ci mette del suo, vincendo l’unico traguardo volante di giornata, e una bella mano gliela dĂ chi in cima alla salita di La Plagne toglie allo sloveno il successo e pure il secondo posto. Con 80 punti di vantaggio l’azzurro è messo benissimo, ma dovrĂ ancora faticare per presentarsi a Parigi con la barba tinta di verde: oggi e domani le tappe non sorridono certo ai velocisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

