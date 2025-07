Logan Lerman 100 ore a letto per Oh Hi! | Una delle esperienze più gratificanti della mia carriera

Nel film Oh, Hi!, la star di Percy Jackson interpreta un ragazzo immobilizzato a letto, ma nella vita reale sogna di costruire una famiglia e trova un nuovo equilibrio tra set e futuro personale. Logan Lerman ha trascorso oltre 100 ore a letto per interpretare il protagonista di Oh, Hi!, nuova commedia romantica diretta da Sophie Brooks. Un'esperienza tanto particolare quanto immersiva per l'attore, diventato celebre con Percy Jackson e oggi trentatreenne, che nella pellicola veste i panni di Isaac, un ragazzo in condizioni precarie dopo una rottura sentimentale. Per Lerman, questa è stata una delle esperienze più insolite della sua carriera, ma anche una delle più appaganti, tanto da definirla "quasi terapeutica". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

