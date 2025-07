Locale trasformato in laboratorio della droga potenziava marijuana con elementi chimici | arrestato ristoratore a Catania

Avrebbe trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per trattare la marijuana e modificarla con agenti chimici. E’ l’accusa contestata a un 38enne senegalese, al quale sono stati sequestrati complessivamente 8,8 chilogrammi di marijuana e 178 mila euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. L’uomo è stato arrestato da agenti della squadra mobile della Questura di Catania. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Locale trasformato in laboratorio della droga, "potenziava" marijuana con elementi chimici: arrestato ristoratore a Catania

