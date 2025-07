Lo straziante addio a Manuel morto a 16 anni | corteo di scooter e palloncini bianchi Video

Cesena, 26 luglio 2025 – La comunità di Cesenatico si è stretta attorno alla famiglia di Manuel Budini, il ragazzino di 16 anni deceduto martedì scorso, in seguito alle gravi ferite riportate nel tragico incidente accaduto il 19 luglio nell'area artigianale di Ponte Ospedaletto a Longiano. È stato un abbraccio vero, sincero e commosso. La chiesa del quartiere Madonnina ha vissuto l'ultima parte di una tragedia che ha provocato un dolore immenso a mamma Giorgia e papà Marco, la nonna Anna Maria, il nonno Benito, il cugino Filippo, gli zii Patrizia e Stefano. Attorno alla bara celeste posizionata di fronte all'altare, si sentiva forte il cuore di tanti amici e amiche di Manuel, di tanti giovani e giovanissimi che, come lui, vivono una grande passione per le moto.

