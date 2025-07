Lo Stato palestinese | dal piano Onu al 7 ottobre la storia e il sogno di un Paese che non c' è

Gli ostacoli sul futuro della nazione che Macron vuole riconoscere: in Cisgiordania le colonie aumentano, l’Anp è sempre più debole e la Striscia è ridotta in macerie. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Lo Stato palestinese: dal piano Onu al 7 ottobre, la storia e il sogno di un Paese che non c'è

Guerra in M.O., Trump valuta riconoscimento Stato palestinese senza Hamas. Ma Washington smentisce - Prosegue senza sosta, al 583° giorno, il conflitto tra Israele e Hamas, che nel frattempo ha assunto dimensioni regionali coinvolgendo Libano, Siria, Iran e Yemen.

Huckabee smentisce il Jerusalem Post: “Trump non riconoscerà lo Stato palestinese” - L’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha bollato come “una sciocchezza” la notizia pubblicata dal Jerusalem Post, secondo cui il presidente Donald Trump sarebbe pronto a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente.

L'ambasciatore USA Mike Huckabee smentisce notizia sul riconoscimento dello Stato palestinese - L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha definito "una sciocchezza" la notizia del Jerusalem Post secondo cui il presidente Donald Trump si appresterebbe a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente.

La propaganda del governo di Netanyahu è vergognosa e macabra. È stato diffuso un video generato con AI che mostra chiaramente il piano colonialista sulla Palestina. E l’immobilismo del governo Meloni continua. Vai su Facebook

Wafa, Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì. Scontro sul riconoscimento della Palestina - Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti; Rubio: 'Gli Usa respingono fermamente il piano di Macron sulla Palestina'; Parigi riconoscerà la Palestina, Rubio: «Gli Usa rifiutano il piano di Macron».

Rubio: 'Gli Usa respingono fermamente il piano di Macron sulla Palestina' - Il segretario di Stato americano: 'Riconoscerla come Stato è una decisione sconsiderata'. Si legge su ansa.it

Francia riconosce Stato di Palestina, critiche da Usa e Israele/ Rubio: “Piano favorisce propaganda di Hamas” - Usa e Israele attaccano la Francia dopo la decisione di Macron di riconoscere lo Stato di Palestina, Rubio: "Uno schiaffo alle vittime del 7 ottobre" ... Si legge su ilsussidiario.net