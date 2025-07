Con la furba dizione di “ edizione speciale restaurata in 4K ”, stanno rispuntando come funghi: stiamo parlando di film usciti decenni fama riproposti, come se niente fosse, in questo 2025 così scarno di idee e di sceneggiature inedite. Le case di produzione in piena crisi creativa e nell’era di una AI che avrebbe dovuto rivoluzionare lo scibile artistico ma che, in realtĂ , sta azzerando le celluline grigie, rispolverano antichi successi eli sbattono in sala nella speranza che si riempiano po’ visto che il box office latita come l’estro di chi scrive sceneggiature. Con il succitato 4K che promette di lucentezza e visione migliore a film girati decenni film in pellicola, vendono poi “il compleanno speciale” del film. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lo Squalo torna al cinema: clamoroso, ecco come