Livorno code chilometriche per entrare in porto Le associazioni di categoria | Gravi inefficienze tir in attesa per ore

Le associazioni di categoria Assotir, Cna Fita Livorno, Confartigianato Livorno e Trasportounito denunciano le lunghe attese che gli autotrasportatori affrontano quotidianamente al porto di Livorno per carico e scarico dei container sintomo di "gravi inefficienze del sistema portuale che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Nave Usa in porto, interrogazione di Avs contro lo sbarco di armi: "Livorno non sia crocevia di traffici bellici" - "Il porto di Livorno non può essere ridotto a opaco crocevia di traffici bellici". Lo afferma il circolo livornese di Sinistra Italiana dando notizia dell'interrogazione presentata al Governo dall'onorevole Marco Grimaldi, di Alleanza Verdi Sinistra, in merito all'arrivo al Molo Italia nei giorni.

Scarico merci al porto di Livorno, tir in attesa per ore. Cna: "Addebitare i costi dei ritardi ai committenti" - "Adesso basta. I maggiori costi dovuti ai ritardi al carico e scarico ai terminal contenitori non possono pi√Ļ essere assorbiti dalle imprese di autotrasporto e saranno quindi addebitati ai committenti".

Porto Livorno, via libera della giunta regionale alla nomina di Gariglio. E c'√® la svolta per la Darsena Europa: "I lavori possono ripartire" - Svolta per il porto di Livorno con il via libera della giunta regionale alla nomina di Davide Gariglio, 58enne torinese ex deputato dem e capogruppo Pd della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, a presidente dell'Autorit√† portuale pi√Ļ importante della Toscana, ovvero quella che.

