Livia Tellus conti in salute Più ricavi e nuova sede

La presidente di Livia Tellus, Antonella Danesi, ha presentato in Comune nella seduta della commissione bilancio, giovedì scorso, i conti dell’ultimo anno che, per la holding delle societĂ partecipate dei Comuni del comprensorio forlivese, significa approvare il bilancio al 30 giugno, il tutto dopo aver ricevuto quelli delle varie societĂ , che invece seguono l’anno solare. Conti in ordine e ricavi ben oltre le previsioni per il bilancio 2024-25 con 6,1 milioni che entrano nelle casse contro i 5,3 previsti. "Cifre che sono merito anche della rinegoziazione del mutuo acceso per la creazione di Alea Ambiente nel 2017-18 – spiega la presidente –, con il tasso fisso sceso dal 2,7% allo 0,4%, il relativo incremento degli interessi attivi e la drastica riduzione di quelli passivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Livia Tellus, conti in salute. PiĂą ricavi e nuova sede

In questa notizia si parla di: conti - livia - tellus - ricavi

Elezioni a Bertinoro, si parla di benessere della comunità con Livia Turco e Isabella Conti - Giovedì alle ore 20.30 al Circolo Arci di Bertinoro in via Saffi 27 si terrà l’incontro “il benessere della comunità e dei servizi a sostegno delle persone e delle famiglie in tutte le fasi della vita” organizzato dalla lista Insieme per Bertinoro e dal candidato sindaco Filippo Scogli.

Livia Tellus, conti in salute. PiĂą ricavi e nuova sede; Conti in salute per la holding delle partecipate comunali: introiti da 2,6 milioni da Hera e 300 mila euro dalle farmacie comunali.

Livia Tellus, conti in salute. Più ricavi e nuova sede - La Holding che gestisce le società partecipate e controllate dei Comuni ha incassato 6,1 milioni rispetto ai 5,3 previsti. Come scrive msn.com

Forlì. Livia Tellus Romagna a fine anno si trasferisce a palazzo Morattini - Cambiano gli orizzonti per Livia Tellus Romagna che, a fine anno, trasferirà parte delle sue attività a palazzo Morattini, in via Piero Maroncelli. Riporta corriereromagna.it