Liverpool-Milan van Dijk | Nessuno vuole perdere ma oggi è emerso che …

Virgil van Dijk, calciatore dei Reds, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Liverpool-Milan, amichevole estiva terminata 2-4. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Liverpool-Milan, van Dijk: “Nessuno vuole perdere, ma oggi è emerso che …”

Milan, Leao verso il Chelsea: il sostituto arriva dal Liverpool - Sembra concreto l'interesse da parte del Chelsea per Rafa Leao ed in tal senso l'erede può arrivare direttamente dal Liverpool.

Ex Milan, Kerkez verso il Liverpool: il Bournemouth chiede 18 volte tanto rispetto a quanto lo hanno ceduto i rossoneri - Continua a muoversi il mercato dei difensori nei grandi club europei.

Dal Milan al Liverpool: che beffa per i rossoneri - Una settimana da incubo per il Milan: dopo la sconfitta in Coppa Italia e contro la Roma in campionato arriva un'altra pessima notizia

Milan-Liverpool 4-2: Okafor segna due volte, poi Leao e Loftus-Cheek - È un altro Milan quello che batte a Hong Kong, davanti a 50 mila spettatori, il Liverpool di Arne Slot per 4-2.

Milan-Liverpool: dove vederla in tv e streaming, orario e formazioni ufficiali dell'amichevole - Seconda amichevole asiatica per il Milan di Massimiliano Allegri che, dopo il big match contro l'Arsenal (perso ai regolamentari ma vinto ai rigori), questa volta sfida il Liverpool