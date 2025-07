Liverpool Milan 2-4 comincia molto bene l’avventura di Allegri alla guida dei rossoneri | vittoria contro i Reds per gli uomini allenati dall’ex Juve

Liverpool Milan 2-4, inizio positivo per gli uomini allenati da Allegri: vittoria roboante contro i Reds di Arne Slot. Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ha concluso alla grande la sua prima partita da allenatore del Milan nella sua seconda esperienza in rossonero, ottenendo una netta vittoria per 2-4 contro il Liverpool in una partita amichevole di lusso che ha avuto luogo ad Hong Kong. La gara è stata caratterizzata da emozioni forti e giocate di alta qualità e ha offerto numerosi spunti interessanti. Nel primo tempo, la partita si è conclusa sul punteggio di 1-1: entrambe le squadre hanno risposto colpo su colpo.

