Liverpool in attacco non è finita qui | occhi puntati su Isak

Liverpool, 26 luglio 2025 – Il Liverpool è scatenato: non bastano Wirtz, Kerkez, Frimpong ed Ekitike, i reds sono alla ricerca di altri rinforzi per alzare ulteriormente il livello della squadra. Il reparto nel quale il club sta investendo di più è certamente l'attacco, dove sono stati spesi oltre 200 milioni per l'arrivo di Wirtz dal Bayer Leverkusen ed Ekitike dall'Eintracht Francoforte. Tuttavia, il restyling del reparto offensivo non è ancora terminato: il Liverpool è alla ricerca di un altro attaccante e il profilo preferito della dirigenza è Alexander Isak. L'attaccante svedese è reduce dall'ottima stagione con il Newcastle, nella quale ha messo a segno 27 gol e 6 assist in 42 gare totali tra Premier League, EFL Cup e FA Cup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Liverpool, in attacco non è finita qui: occhi puntati su Isak

