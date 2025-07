LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | sconfitta per l’Italia contro l’Olanda nel judo azzurri in finale nella canoa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.55 JUDO – Sconfitta per l’Italia contro l’Olanda per 3-2 nel mixed team. 10.49 TIRO CON L’ARCO – La prima semifinale maschile va al cinese Wangyu Qin che batte il compagno di nazionale Hao Feng 6-5. 10.44 JUDO – Pareggio dell’Italia sull’Olanda 2-2, il parziale. 10.41 TIRO CON L’ARCO – Via alla semifinale maschile tra i cinesi Hao Feng e Wangyu Qin. 10.38 JUDO – Olanda che ritorna in vantaggio sull’Italia, 2-1 il parziale. 10.33 JUDO – Pareggio dell’Italia sull’Olanda 1-1. 10.30 JUDO – Olanda in vantaggio 1-0 sull’Italia. 10.27 TENNIS – Nel torneo femminile, sfida per l’oro tra la slovacca Eszter Meri e l’atleta AIN, Alevtina Ibragimova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: sconfitta per l’Italia contro l’Olanda nel judo, azzurri in finale nella canoa

In questa notizia si parla di: olanda - italia - judo - diretta

Tonitto, nuovi progetti Private label in Germania, Olanda, Italia e Grecia - Prosegue il percorso di crescita di Tonitto 1939 nel mercato del Private Label, che oggi rappresenta il 70% del fatturato complessivo dell’azienda.

Giro d’Italia 2025: Sant’Oronzo si è trasferito in Olanda - L’olandese Casper van Uden (Team Picnic PostNL) ha vinto in volata la quarta tappa del 108° Giro d’Italia, svoltasi interamente in Puglia lungo i 189 chilometri, dapprima in discesa e poi pianeggianti, da Alberobello a Lecce.

Nuova Rinascita Ravenna brilla in Olanda e Italia: successi all'European Cup e Trofeo dell'Amicizia - È stato un fine settimana ricco di impegni per la Nuova Rinascita di Ravenna con la tappa dell’ European Cup a Heerde nei Paesi Bassi e il Trofeo dell’Amicizia a Fabriano.

35 ANNI DOPO: IL DIARIO DI ITALIA 90 - PUNTATA 21 GIOVEDI 28 GIUGNO: ANCORA OSPEDALE, TEMPO DI PRONOSTICI E' giovedì, è il secondo giorno senza partite e sarà lo stesso anche domani. Un pò di pausa ci sta dopo aver visto 44 partite in 18 gi Vai su Facebook

