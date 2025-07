LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | l’Italia sfida l’Olanda nel judo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.11 CANOA – L’Italia nella semifinale femminile a metà percosso si trova in terza posizione dietro Polonia e Nuova Zelanda. 10.08 JUDO – Inizia la sfida tra Italia e Olanda. 10.05 CANOA – Nelle semifinali tra poco presenti i team composti prima tra Alessandro GardinoPaolo Covini, poi nel femminile Vittoria CalabreseSamantha Premerl. 10.01 JUDO – L’Italia affronterà l’olanda nel mixed team round of 16. 10.00 Buongiorno e benvenuti alla diretta delle Universiadi. Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla penultima giornata di gare della FISU World University Games 2025, la manifestazione multidisciplinare dedicata agli atleti iscritti ai vari atenei sparsi per il globo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: l’Italia sfida l’Olanda nel judo

In questa notizia si parla di: italia - diretta - sfida - olanda

