LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | l’Italia sfida l’Olanda nel judo azzurri in finale nella canoa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27 TENNIS – Nel torneo femminile, sfida per l’oro tra la slovacca Eszter Meri e l’atleta AIN, Alevtina Ibragimova. 10.24 TIRO CON L’ARCO – Nella competizione femminile, medaglia d’oro per la coreana Suhyeon Nam che batte la cinese Yanxiu Liu 7-3. Bronzo per la giapponese Ruka Uehara. 10.18 CANOA – Anche l’Italia nel torneo maschile vince la semifinale e passa in finale A. 10.15 CANOA – L’Italia nella semifinale femminile arriva terza e si qualifica per la finale A. 10.11 CANOA – L’Italia nella semifinale femminile a metĂ percosso si trova in terza posizione dietro Polonia e Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 26 luglio in DIRETTA: l’Italia sfida l’Olanda nel judo, azzurri in finale nella canoa

