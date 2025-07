LIVE Universiadi 2025 risultati 26 luglio in DIRETTA | Italia vicina all’oro nella pallanuoto Tavernini e Mandriota ci provano fra atletica e ginnastica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52 PALLANUOTO – Gol clamoroso di Carnesecchi che, imbeccato da Rocchino, in girata schiaccia la palla oltre il portiere statunitense. Rete di una bellezza clamorosa che vale il momentaneo 15-10, diventato poi 16-11 a meno di 5 minuti dalla fine con il botta e risposta firmato da O’Hare e Balzarini. L’Italia veleggia con un solido +5. 19.51 ATLETICA – Oro nel salto triplo maschile per l’australiano Connor Murphy con la misura di 16.77. Alle sue spalle si prendono l’argento e il bronzo l’indiano Praveen Chithravel (16.66) e il brasiliano Joao Pedro Silva de Azevedo (16. 🔗 Leggi su Oasport.it

